Corriere dello Sport – Lazio | è l’ora dei rinnovi di contratto di Felipe Anderson e Zaccagni

(Di venerdì 8 settembre 2023) 2023-09-08 10:19:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: L’agenda presidenziale è sempre piena di appuntamenti. I prossimi riguardano una doppia chiamata ai manager di. Aspettano la convocazione: per il brasiliano è la prima, per l’azzurro la seconda. Lotito è rientrato a Roma dopo una breve vacanza a Cortina, a stretto giro inizierà le trattative con l’obiettivo di chiuderle. Perattende la chiamata la sorella-agente Juliana Gomes. Lotito l’ha rassicurata, l’avrebbe contattata appena tornato da Cortina. Ogni giorno è buono. I passi della trattativa conè il rinnovo più urgente essendo in scadenza nel 2024. In estate ha ricevuto interessamenti dall’Arabia, non s’è fatto ...

... in un messaggio inviato aldella Sera in occasione della decima edizione del Tempo delle Donne. 'La violenza contro le donne in Italia, in questi ultimi mesi - prosegue il capoStato -...Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato aldella Sera, in occasione della decima edizione del 'Tempo delle Donne'. Per il capoStato "abbiamo ...Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato aldella ... Per il capoStato "abbiamo oggi bisogno più che mai della forza e della cultura delle donne, ...

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Il trionfo del banco di Napoli" Tutto Napoli

Il centrocampista bianconero ha parlato del proprio futuro al termine del match giocato dalla Francia contro l'Irlanda ...Luigi Calcara, il marito di Valerio Scanu, ha 33 anni, è originario di Castelvetrano, vicino Trapani, ed è docente di Ingegneria elettrotecnica alla Sapienza di Roma. I due si sono conosciuti su ...