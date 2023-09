Corriere dello Sport – Calafiori rivela | “Mourinho | De Rossi | la Roma | vi dico tutto”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 8 settembre 2023) 2023-09-07 18:08:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: BOLOGNA – “Ero andato al Basilea perché era una squadra che giocava le coppe europee: ma quando al contrario di quanto detto sono rimasti in pochi dell’anno scorso ed ero invogliato a tornare in Italia. Il Bologna mi ha voluto tanto e sono felicissimo”. Si presenta così, Riccardo, all’inizio della propria nuova avventura con la maglia del Bologna: “Motta? Una brava persona, l’ho già visto preparare una partita e si vede che può essere un grande allenatore. Centrale o terzino? Per me l’importante è giocare: il mister mi dice che mi vede benissimo in entrambi i ruoli. Ndoye? Ci siamo trovati benissimo insieme al Basilea“. La conferenza diè stata ...