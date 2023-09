Corea del Nord lancia sottomarino d' attacco nucleare tattico

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ladelha annunciato di aver costruito un "d'" come parte del suo sforzo per rafforzare la sua potenza navale, secondo quanto riportato dall'agenzia di ...

LaNord ha annunciato di aver costruito un "sottomarino d'attacco nucleare tattico" come partesuo sforzo per rafforzare la sua potenza navale, secondo quanto riportato dall'agenzia di ...Negli ultimi mesi, infatti, le cybergang dellaNord hanno preso di mira l'industria della difesa a livello globale, attaccando le aziende produttrici di armi in Germania e Israele, e ...Una recente notizia proveniente dall' Agenzia Nazionale di Ricerca Radiofonica dellaSud ha attirato l'attenzione. L'agenzia ha certificato un " dispositivo wireless a bassa potenza " di ...

La cerimonia del varo si è tenuta mercoledì, la ma notizia è stata annunciata solo venerdì dai medi di Stato nordcoreani: il regime di Pyongyang ha varato il primo esemplare operativo di “sottomarino ...La Corea del Nord ha annunciato di aver costruito un 'sottomarino d'attacco nucleare tattico' come parte del suo sforzo per rafforzare la sua ...