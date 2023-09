Coppa Davis | Volandri si sfoga | “Fognini ingrato | ha mancato di rispetto Non era in condizione di essere convocato”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il clima non è sereno in seno alla Nazionale Italiana di tennis, che settimana prossima sarà impegnata a Bologna nel girone di(gli azzurri incroceranno Cile, Canada e Svezia, le prime due classificate del raggruppamento si qualificano alle Finals di novembre). Dopo la decisione presa da Jannik Sinner di non presentarsi nel capoluogo emiliano poiché affaticato dagli US Open (eliminazione agli ottavi di finale per mano del tedesco Alexander Zverev) e l’assenza per infortunio di Matteo Berrettini, il capitano non giocatore Filippoha dovuto ridisegnare la formazione e a dovere trascinare gli azzurri verso gli atti conclusivi della prestigiosa kermesse saranno soprattutto Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, con l’inserimento del promettente Matteo Arnaldi. Spicca l’assenza del veterano Fabioe ...

... capitano azzurro che ha replicato duramente allo sfogo del tennista ligure , deluso per l'esclusione in vista della fase a gironi delle Finali di(dal 12 al 17 settembre con Canada, Cile ...Triste e livorosa la risposta del capitano di, come triste era il suo tennis. Bisognerebbe avere il tocco anche nei litigi Db Bologna 18/09/2022 -/ Italia - Svezia / foto Image Sport nella foto: Fabio Fognini Lo scontro ...Così, il ct azzurro Fabio Volandri interviene dopo l'attacco subito dal ligure per la sua esclusione dalla squadra per la

Jannik Sinner, ecco perché non giocherà in Coppa Davis Adnkronos

Fabio Volandri interviene dopo lo sfogo di Fognini per la sua esclusione dalla squadra per la Coppa Davis dichiarando: "Il suo rendimento negli ultimi tre mesi non rispondeva ai criteri che, a mio ...Escluso dagli azzurri che giocheranno in Coppa Davis, Filippo Fognini si è sfogato sui social. "Modalità poco rispettore della mia storia". Pronta la replica di Filippo Volandri: "Le sue parole profon ...