Coppa Davis | Volandri risponde a Fognini | “Sue parole profondamente ingrate”

(Di venerdì 8 settembre 2023) “Mi dispiace leggere ledi Fabio, per la scelta dei toni e dei termini, sopra le righe, che riserva non solo al sottoscritto, ma anche ad un team che lo ha sempre sostenuto e a una federazione che ne ha sempre accettato virtù e debolezze. Trovo ledi Fabio”. Lo ha detto Filippoin una dichiarazione all’Ansa in risposta allo sfogo di Fabiosulla sua esclusione dall’Italia per la: “Il suo rendimento negli ultimi tre mesi nonva ai criteri che, a mio parere, vanno soddisfatti per ottenere una convocazione in”. E ancora: “Mi rendo conto che il mio ingresso da capitano di...

Dopo le recenti voci, è stato ufficialmente confermato che, oltre all'infortunato Berrettini, anche Jannik Sinner non farà parte della squadra italiana didi tennis , che si disputerà dal 13 al 17 settembre a Bologna con l'obiettivo di qualificarsi per le Final Eight a Malaga. L'Italia, guidata dal capitano Filippo Volandri, dovrà fare a ...Il capitano sulle assenze di Sinner e Fognini: 'Io devo poter contare su tutti, c'è bisogno di massima disponibilità' La fase a gironi dellaè alla porte e l'avvicinamento dell'Italia è turbolento, tra le critiche per il forfait di Jannik Sinner e le polemiche di Fabio Fognini per l'esclusione per scelta tecnica decisa da ...Disco rosso per Jannik Sinner e Matteo Berrettini per la. Il 13 settembre contro il Canada non ci saranno i due big azzurri. Se per il tennista romano la rinuncia era certa dopo l'infortunio agli Us Open, anche l'altoatesino ha dovuto dare ...

Jannik Sinner, ecco perché non giocherà in Coppa Davis Adnkronos

È meno grave del previsto l'infortunio di Matteo Berrettini dopo essere crollato in campo agli Us Open: ecco il suo post sui social che fa ben sperare per un pronto recupero ...La fase a gironi della Coppa Davis è alla porte e l’avvicinamento dell’Italia è turbolento, tra le critiche per il forfait di Jannik Sinner e le polemiche di Fabio Fognini per l’esclusione per scelta ...