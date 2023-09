Coppa Davis | l’Italia è una polveriera | accuse pesantissime del giocatore a Volandri!

Disco rosso per Jannik Sinner e Matteo Berrettini per la. Il 13 settembre contro il Canada non ci saranno i due big azzurri. Se per il tennista romano la rinuncia era certa dopo l'infortunio agli Us Open, anche l'altoatesino ha dovuto dare ...Due dei tre che hanno raggiunto i quarti di finale sono oggi sulla bocca di tutti per tutt'altri motivi, cioè per l'improvviso e imprevisto avvicendamento nella formazione di doppio in...Fabio Fognini fa chiarezza sulla sua mancata convocazione per gli impegni della Nazionale in. "Leggo su alcuni organi di stampa che avrei deciso e richiesto di fare un passo indietro, per riposare e tirare il fiato. Falso e pruriginoso. Mi dispiace non sia stata usata chiarezza e ...

Jannik Sinner, ecco perché non giocherà in Coppa Davis Adnkronos

L'annuncio dei giocatori convocati per rappresentare l'Italia in Coppa Davis, prima convocazione per il 22enne Matteo Arnaldi ...