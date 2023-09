Coppa Davis | furia Fognini dopo l' esclusione | ' Non c' è rispetto'

(Di venerdì 8 settembre 2023) Fabiofa chiarezza sulla sua mancata convocazione per gli impegni della Nazionale in. "Leggo su alcuni organi di stampa che avrei deciso e richiesto di fare un passo indietro, per riposare e tirare il fiato. Falso e pruriginoso. Mi dispiace non sia stata usata chiarezza e sincerità. La ...

(Photo by Thomas COEX / AFP) Bufera sulla, come ricorda anche il Corriere della Sera. L'Italia di Volandri deve affrontare i forfait di Berrettini e Sinner, il primo previsto il secondo ...È lo sfogo via social di Fabio Fognini , che esprime la sua delusione per la scelta di non essere stato convocato per il doppio in. " Sono passati molti anni dalla mia prima volta in ...L'attuale capitano della squadra italiana dinon ha voluto correre ulteriori rischi e, dopo i forfait di Jannik Sinner e Matteo Berrettini , ha convocato Andrea Vavassori al posto del ...

Jannik Sinner, ecco perché non giocherà in Coppa Davis Adnkronos

Fabio Fognini fa chiarezza sulla sua mancata convocazione per gli impegni della Nazionale in Coppa Davis. "Leggo su alcuni organi di stampa che avrei deciso e richiesto di fare un passo indietro, per ...Jannik Sinner e Matteo Berrettini rinunciano alla Coppa Davis, scatenando critiche da parte di Nicola Pietrangeli, uno dei più grandi campioni italiani di tennis. Pietrangeli afferma che rappresentare ...