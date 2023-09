Coppa Davis 2023 | Fognini si scaglia contro Volandri | “Non è stato sincero La mia storia non lo merita”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Un clima tumultuoso per la Nazionale italiana di tennis in vista della fase a gironi delle Finali di. Dal 12 al 17 settembre a Bologna, la selezione del Bel Paese guidata dal Capitano non giocatore Filippoaffronterà Canada, Svezia e Cile, andando a caccia della qualificazione per le Finals della competizione a squadre. Una formazione tricolore profondamente rivista da, per necessità e scelta. Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno i giocatori coinvolti e chiaramente destano sensazione le assenze di Jannik Sinner, Matteo Berrettini e di Fabio. Nei primi due casi si parla di questione fisiche: l’altoatesino ha annunciato oggi la rinuncia per il poco tempo nel recupero dopo gli sforzi nei tornei americani, mentre ...

È lo sfogo via social di Fabio Fognini , che esprime la sua delusione per la scelta di non essere stato convocato per il doppio in. " Sono passati molti anni dalla mia prima volta in ...L'attuale capitano della squadra italiana dinon ha voluto correre ulteriori rischi e, dopo i forfait di Jannik Sinner e Matteo Berrettini , ha convocato Andrea Vavassori al posto del ...Con un post su Instagram, Matteo Berrettini spiega la natura dell'infortunio alla caviglia e i tempi di recupero. Niente, per lui, e non solo Tre giorni dopo l'infortunio alla caviglia che lo ha costretto al ritiro contro Arthur Rinderknech allo US Open , Matteo Berrettini spiegava su Instagram di essere in ...

Fabio Fognini è deluso per la scelta di non essere stato convocato per il doppio in Coppa Davis. Jannik Sinner ha deciso di rinunciare all’impegno di Coppa Davis di Bologna per recuperare a pieno dopo ...Si appresta a giocare la Coppa Davis con l'Italia a Bologna, con tanta responsabilità. E’ mancato l’acuto ma con 2005 punti resta sempre il numero 18 del ranking internazionale e adesso cerca un ...