Convocazione centralizzata ATA | grazie alla procedura GIA a Pisa completate le nomine in tre giorni Ecco come funziona

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 8 settembre 2023) Anche quest'anno scolastico 2023/2024,collaborazione dell’usp didelle organizzazioni sindacali dei Ds della provincia e al team ideatore della piattaforma GIA ( prof Juvinovic Sandro e Finocchi Roberto dell’ITC Cattaneo di San Miniato e al DS Salvatore Caruso dell’IPSIA Matteotti di) è stato possibile effettuare in presenza ed in solo tretutte ledel personale ATA tutto (Assistenti tecnici, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) in presenza. L'articolo .