Contro il riflesso indulgente "almeno si è ucciso anche lui" di fronte a un femminicidio

(Di venerdì 8 settembre 2023) “Poi si è tolto la vita”. Quando, come ieri a Marsala, una donna viene assassinata da un uomo che poi si uccide, interviene unpiù o meno condizionato: “si èlui”. Vorrei obiettare a quel. Che, “senza volere” – è un’espressione dubbia, “senza volere” – insinua, se non un pareggio,qualcosa come una compensazione. E’ morta lei, maè mortolui. Unche, senza accorgersene – è un’espressione dubbia, “senza accorgersene” – gli dà l’attenuante di non aver agito per puro egoismo: non riusciva a rassegnarsi a un mondo in cui lei, la “sua”, vivesse libera da lui, ma non poteva nemmeno immaginare un mondo in cui lui le sopravvivesse. Il fatto è che una specie di pietà distribuita ...