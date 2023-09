Contrasto al disagio ed alla criminalità minorile | decreto | si aggravano le pene Ce n’è anche per i genitori Consiglio dei ministri

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 8 settembre 2023) Di seguito lo stralcio del comunicato diffuso dpresidenza deldei: Ildei, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, del Ministro della giustizia Carlo Nordio, del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, ha approvato un-legge che introduce misure urgenti dialgiovanile,povertà educativa e. Si ...