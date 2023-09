Configurare il modem Fastweb Fastgate o NeXXt

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 8 settembre 2023) Quando si attiva un abbonamentoviene recapitato a casa unproprietario: nella maggior parte dei casi verrà recapitato il, anche se è ancora possibile ricevere il. Questisono davvero molto semplici dae da utilizzare, al punto da essere subito pronti dopo averli rimossi dalla loro confezione: si connettono tutti i cavi, si accendono e si utilizza la password del Wi-Fi fornita con iper iniziare subito a navigare. Se per alcune persone questo può bastare, per altre è importantetutti i parametri come cambiare il nome della rete, scegliere una nuova password Wi-Fi oil port forwarding. In questo articolo vi mostreremo come si ...