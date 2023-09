Concorso Università La Sapienza | Bando per Professori

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 8 settembre 2023) Procedura di selezione per la chiamata di 1 professore di prima fascia, per il Dipartimento di neuroscienze umane, presso LaDi Roma. Si comunica che presso l’di Roma “La” è indetta, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, una procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di prima fascia (Codice2023POA014) presso il seguente Dipartimento: Dipartimento di Neuroscienze Umane – Facoltà di Medicina e OdontoiatriaSettore Concorsuale: 06/D6Settore Scientifico-Disciplinare: MED/26Numero di Posti Disponibili: 1 Il numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito non deve essere superiore a sedici nell’arco temporale di dieci anni antecedenti al, a decorrere dal 1° gennaio. È ...