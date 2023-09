Concorso Università di Catania | Bando per Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 8 settembre 2023) Selezioni pubbliche, per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato della durata di 3 anni, per il Dipartimento di giurisprudenza, presso l’di. Si comunica che l’degli studi di, con D.R. n. 3148 del 22 agosto 2023, ha indetto una selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, in conformità all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010. Questo contratto riguarda l’espletamento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. La selezione è aperta per il seguente settore concorsuale: Dipartimento di Giurisprudenza Settore concorsuale: 12/A1 – Diritto privato Settore scientifico-disciplinare: IUS/01 – Diritto privato Numero di posizioni disponibili: ...