Concorso nazionale Antigone | Ceppaloni città della poesia e della narrativa

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 9 settembre alle ore 16:00, presso il Chiostro di Sant’Antonio in, si svolgerà la cerimonia di premiazione deldi”. Ilche ha raggiunto una diffusione inaspettata, è ormai un eventoessendo pervenuti componimenti da tutta Italia e come indicato nel bando, si articola in tre sezioni: SEZ. A –IN LINGUA ITALIANA a tema libero SEZ. B –IN VERNACOLO a tema libero SEZ. C –, elemento di novità di questa edizione. Per espressa volontàfamiglia è stato istituito un primo memorial dedicato ad Enrichetta Pugliese, recentemente scomparsa; ...