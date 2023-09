Concorso ASL di Torino | Bando per Dirigenti

(Di venerdì 8 settembre 2023)Pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa Ortopedia e Traumatologia 3, presso la ASL di. In ottemperanza a disposizioni del direttore generale, presso l’ASL Città diè annunciato un avviso pubblico per la nomina del Direttore della Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia 3 presso l’Ospedale Martini.diLa visione del testo integrale e' anche possibile sul sito internet della Regione Piemonte indirizzo: http://www.regione.piemonte.it nonche' sul sito web http://www.aslcittadi.it Requisiti ed Invio della Domanda La domanda di ammissione alla procedura, dovrà essere inviata entro il termine perentorio del 5 ottobre 2023 Per informazioni rivolgersi all'ufficio ...

Il progetto selezionato daldi idee è a mio giudizio molto articolato e funzionale e ...incontrano i residenti 17 Novembre 2021 MASSA MARITTIMA - Inaugurata la nuova sede vaccinale della...... diretta al contrasto del fenomeno delle truffe ed attuata con ilattivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e della locale, come noto, sono stati realizzati manifesti e ...Se non accettasse "Rifiutando perderei il. Accettando si va a Mosca. Quali sono le ... Avrebbero potuto usare questi soldi per istituire delle equipe delle" che hanno poco personale " a ...

Concorso ASL Città di Torino: requisiti e come fare domanda Tag24

PESCARA – “Cavalcare le umane preoccupazioni dei lavoratori, senza tener conto degli obblighi di legge a cui nessuna ASL può sottrarsi, non è condivisibile. È un sinistro colpo ai ..."Nella delicata situazione in cui versano le Asl campane anche per la carenza di operatori socio sanitari, è assolutamente necessario agire con interventi finalizzati a sanare l'emergenza. (ANSA) ...