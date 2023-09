Con il governo Meloni lo Stato torna nelle periferie | Montaruli | sinistra ko

... Andrea Marcucci, e del senatore Enrico Borghi passatoMatteo Renzi, e il capocorrente dei ...sulle spese militari e quindi l'adesione alla battaglia della Cgil contro il Jobs Act delRenzi. ..."Il- ha proseguito il ministro parlando alla platea - ha guardato da subito al vostro settoreestremo interesse e favore perche' siete in grado di racchiudere l'essenza del Made in Italy:...... avrebbe spiegato al suo biografo Musk, "non a condurre attacchii droni". Elon Musk non vuole ... tanto che ilguidato dal presidente Volodymyr Zelensky ha spesso elogiato pubblicato la ...

Con il decreto Sud il governo accentra tutti i poteri per il rilancio del Mezzogiorno Il Foglio

Se, però, si dovesse effettivamente procedere ad una revisione del catasto, molto più probabilmente si riprenderebbero le misure su cui aveva iniziato a lavorare l’ex Governo Draghi, con ricalcolo ...Nell'ambito del protocollo sostenuto dal governo, i distributori dovrebbero definire un paniere di prodotti alimentari e non alimentari di prima necessità a cui applicare prezzi calmierati, includendo ...