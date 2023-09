Con Citroen Easy Go l’elettrico è accessibile a tutti

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 settembre 2023) TORINO (ITALPRESS) – In occasione della “Settimana europea della mobilità sostenibile”, in programma dal 16 al 22 settembre, il brand del Double Chevron propone, con il supporto di Stellantis Financial Services,Go, la nuova formula di leasing dedicata ai modelli e-C4 ed e-C4 X destinata ai clienti privati. Grazie a un canonee alla wallbox inclusa per la ricarica domestica, infatti,potranno beneficiare dei vantaggi di un veicolo elettrico “senza pensieri” e in totale libertà. Con un canone mensile a partire da 199 euro e un anticipo di 2.500 euro, ad esempio, è possibile mettersi subito al volante di unae-C4 con motore elettrico 100 kW 136cv S&S Feel. E dopo tre anni, il cliente è libero di decidere se sostituire l’auto, riscattarla oppure restituirla ...