Comunali | il centrosinistra riprende il confronto

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Rigenerare e riqualificare. L’urbanistica per Avellino città pubblica” è il tema dell’assemblea tematica che la coalizione dicostituita da Pd, M5S, Sinistra Italiana, Si Può, App e Controvento ha organizzato per lunedì 18 settembre alle 18 presso la Chiesa del Carmine. Si tratta del terzo appuntamento programmatico in vista delle prossime elezioni amministrative. Nelle scorse settimane si sono già svolti gli incontri dedicati alle questioni dei servizi sociali e delle politiche culturali. Il quarto incontro vedrà al centro i problemi dell’ambiente della mobilità. Iltenta di ricompattarsi e allargarsi contro Festa e “la destra”, cercando la sintesi sul Sindaco L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Prove tecniche di alleanza in casa delin vista delle amministrative a Bari, che si terranno il 9 giugno. Dalle forze di sinistra al Pd, dal Movimento 5 Stelle ai civici di Michele Emiliano passando per i socialisti, i ......da parte di Pd e Azione di accettare un candidato sindaco scelto da M5s alle prossimedi ... da sempre schierato nel campo del. Altri però obiettano invece che sarà difficile ......di Scirpoli e la saggezza del sindaco Ilcittadino, in evidente crisi di identità e soprattutto di unità, ieri ha ricevuto un input chiaro: la campagna elettorale per ledel ...

