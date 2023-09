Commissione femminicidi porta dramma delle donne sul red carpet

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ildeiarriva sul reda Venezia, con la presenza dellabicamerale d'inchiesta per il contrasto degli omicidi e della violenza di genere. Stasera la presidente ...

VENEZIA, 08 SET - Il dramma dei femminicidi arriva sul red carpet a Venezia, con la presenza della Commissione bicamerale d'inchiesta per il contrasto degli omicidi e della violenza di genere. Stasera ...(LaPresse) "Non vogliamo strade intestate o fiaccolate, vogliamo aiuto quando siamo vive, non quando siamo morte". Sono le parole di ...