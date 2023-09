“Come un fiore” | alla Festa del Fatto Cinzia Monteverdi presenta il cortometraggio di e con Benedicta Boccoli Segui la diretta

... famosa per il bergamotto, per la scuola pitagorica; per aver dato i natali a Gioacchino dae ... Ma così non fu; èse dall'esecuzione dei soldati dipendesse chissà quale contropartita, fu ...... all'interno del parco 2 Giugno andrà in scena "lo spettacolo della falconeria",all'... Appuntamento domenica 10 settembre: camminando lungo i sentieri, il paesaggio si apre davanti a noiun ...Maria del727 anni fa. Nell'omelia pronunciata stamattina proprio nella basilica, il cardinale ha ricordato che "noi guardiamo alla nostra cattedraleal simbolo della Chiesa che tramite la ...

Passiflora caerulea: come coltivare il "fiore della passione" in vaso o giardino la Repubblica

Curata dal Cnao per un tumore ovarico, il 24 settembre partediperà alla manifestazione "In corsa verso il benessere" ...“La terra di Calabria, famosa per il bergamotto, per la scuola pitagorica; per aver dato i natali a Gioacchino da Fiore e a Francesco di Paola ... Ma così non fu; è come se dall’esecuzione dei soldati ...