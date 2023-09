Come Sospendere la NASpI Online

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 8 settembre 2023) Perché e quando è necessariola? In questa guida esploreremo tutti i casi in cui è richiesto da parte del percettore l’invio di una comunicazione all’Inps per richiedere la sospensione della prestazione. Analizzeremo, ovviamente, anche i casi in cui questa non è richiesta efarlo. Ci sono delle situazioni, infatti, in cui non è necessario chiedere all’Istituto dil’indennità e, soprattutto, vedremola sospensione non comporti necessariamente la perdita definitiva del beneficio. Lain Breve Sono diversi gli articoli che noi di PosizioniAperte.com abbiamo dedicato alla, affrontando, in ciascuno, un aspetto specifico di questa misura. Ad esempio, ogni mese vi segnaliamo le date ...