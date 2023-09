Come riciclare vecchi mattoni di casa

Leggi su dilei

(Di venerdì 8 settembre 2023) Le casee hanno il loro fascino e, spesso, nascondono dei veri e propri piccoli tesori. Se durante la scelta dellaavete optato per unaa abitazione, potreste avere in garage (o nel giardino) deiblocchi di pietra. Oppure potrebbero esservi avanzati deirossi o in cemento in seguito a dei lavori di ristrutturazione della. Potrebbero sembrarvi solo dei rifiuti inerti, ma nella realtà avete tra le mani qualcosa di speciale che vi aiuterà a creare un angolo speciale in giardino (e non solo!). Scopriamo alcune idee divertenti e originali da cui trarre ispirazione per: vi risparmierete la fatica di doverli portare in discarica e darete alla vostraquel ...