Come evitare problemi con il Fisco grazie alla tecnologia

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 settembre 2023) Un nuovo progetto sta rivoluzionando il modo in cui le aziende e le partite Iva gestiscono la loro amministrazione contabile e fiscale, attraverso una collaborazione in tempo reale tra l’azienda stessa, il centro servizi e il commercialista. Affidarsi a un servizio dedicato di outsourcing contabile permette alle imprese e ai professionisti di occuparsi delle attività di vendita, ricerca ed espansione, senza perdere tempo e risorse in attività a basso valore aggiunto . Ma di cosa si tratta efunziona questa innovativa soluzione adatta a ogni tipo di realtà? L‘outsourcing contabile e i suoi vantaggi Partiamo dai concetti base. Finora le aziende si sono trovate a scegliere tra due strade per rispettare gli adempimenti e le scadenze fiscali: da una parte l’istituzione di un ufficio amministrativo dedicato, con risorse allocate, dall’altra la scelta di un ...