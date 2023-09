Colpo di scena al processo dell' omicidio di Saman

(Di venerdì 8 settembre 2023) AGI -dialper l'dia cui partecipa per la prima volta in presenza anche il padre Shabbar, imputato assieme alla moglie Nazia, allo zio Danish e a due cugini. Due detenuti hanno riferito agli inquirenti alcune confidenze ricevute da Danish nel carcere di Reggio Emilia. Il procuratore capo, Calogero Gaetano Paci, ha spiegato alla Corte di avere depositato un'integrazione alle indagini sulla base di "una segnalazione arrivata dal carcere di Reggio Emilia il 31 agosto scorso circa la volontà di un detenuto di rendere dichiarazioni su alcune confidenze apprese da Danish che riguardano ciò che Danish avrebbe commesso e visto e sulla sua partecipazione in relazione alla soppressione di". In seguito è stato sentito un altro recluso. I verbali a ...

O, ancora, le immagini di una parata del sovrano del Marocco (lì dove prende le mosse ildi ... dei frammenti di, dei resti e delle macerie. E che quindi deve tener conto anche delle ...di, arriva l'ennesimo anticiclone africano, addirittura a settembre, e sarà come con Caronte, l'alta pressione che ha portato il caldo record tra luglio e agosto. Sembrerà di essere ad ...Lei è riluttante ma infine lo scrittura per mettere inL'Assommoir di Zola, dandogli il ruolo ... Volevamo raccontare come la società ti porta a sferrare il primo". E Matarrese, che ha usato ...

30 film con finale a sorpresa che hanno fatto la storia del cinema GQ Italia

E come in questo caso ci troviamo davanti a una storia palpitante e ricca di colpi di scena. Qui vi racconteremo tutto nel dettaglio, senza tralasciare alcun aspetto di una storia di violenza sulle ...In esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Disponibile anche on demand Nuovi intrighi, lotte di potere e colpi di scena attendono tutti gli appassionati delle vicende della dinastia ...