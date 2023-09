Colleferro. Inaugurata la Piazza Bianca dedicata a Willy Monteiro Duarte. Stasera su Rai3 il documentario sulla sua morte

Profonde e toccanti le parole della mamma di Willy, la signora Lucia: 'Willy - ha detto - in questa piazza ha lasciato l'importanza dell'amicizia, lui che voleva essere l'amico di tutti. Credo che l'...un anno dopo: sulla loro pelle Gallery 18 Immagini di Alessia Arcolaci Guarda la gallery In ricordo di Willy verràil 6 settembre ala Piazza Bianca, luogo dell'...Profonde e toccanti le parole della mamma di Willy, la signora Lucia: 'Willy - ha detto - in questa piazza ha lasciato l'importanza dell'amicizia, lui che voleva essere l'amico di tutti. Credo che l'...un anno dopo: sulla loro pelle Gallery 18 Immagini di Alessia Arcolaci Guarda la gallery In ricordo di Willy verràil 6 settembre ala Piazza Bianca, luogo dell'...

Una bellissima Piazza Bianca è stata inaugurata, mercoledì 6 settembre a Colleferro, nel luogo in cui Willy perse tragicamente la vita per mano della ...COLLEFERRO – Nel pomeriggio del 6 Settembre a Colleferro, è stata inaugurata la Piazza Bianca, monumento architettonico in travertino voluto e realizzato in memoria di Willy Monteiro Duarte, il ...I comuni in convenzione sono: Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni, e Valmontone, in rappresentanza dei quali erano presenti ; il sindaco di Colleferro ...