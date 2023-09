Coez e Frah Quintale | nel joint album “Lovebars” il complesso mondo emotivo raccontato dai due rapper

(Di venerdì 8 settembre 2023): oggi 8 settembre è il giorno del loro”. Per la prima volta insieme, gli artisti si uniscono in unspeciale che celebra la loro amicizia attraverso 12 tracce che compongono la tracklist: con una matrice rap, indonano al sound nuove sfumature attraverso un’evoluzione nello stile, mantenendo, però, un’attitudine “real”. Il disco nasce dalla stima artistica e personale tra, oltre che dall’esigenza di espressione di entrambi. Consi approfondisce il termine amore, sviscerandone il significato: i rapporti, infatti, sono al centro dello storytelling, il ...

Che colpa ne ho diQuintale Uno dei joint più attesi dell'anno è arrivato. L' album diQuintale , anticipato dal singolo Alta Marea , è finalmente uscito venerdì 8 settembre e, come era lecito ...Questa settimana parliamo di Rolling Stones , Annalisa ,Quintale , Olivia Rodrigo e Matteo Bocelli . Angry - Rolling Stones - Universal I Rolling Stones hanno pubblicato il loro nuovo ...È il venerdì diQuintale, è il venerdì di James Blake, di Tirzah e Yussef Dayes. È un venerdì ...

Che colpa ne ho, Coez e Frah Quintale e il senso di colpa come crescita personale Radio Deejay

Milano, 8 set. (askanews) - È Lovebars il nuovo album di Coez e Frah Quintale, in uscita oggi 8 settembre. Per la prima volta insieme, gli artisti si uniscono in un album speciale che celebra la loro ...«Loverbars» di Coez e Frah Quintale è un album all'insegna di un hip hop italiano "tradizionale" con sonorità e testi convincenti.