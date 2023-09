Codice rosso rafforzato | ma servono più risorse per farlo funzionare

Leggi su ildifforme

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ieri la Camera ha approvato in via definitiva la legge che rafforza le norme delintroducendo nuove fattispecie di reato, inasprendo le pene per quelli già esistenti e migliorando le procedure di tutela per le donne che vivono situazioni a rischio. Viene anche prevista una stretta sui tempi per l’inizio del procedimento penale L'articolo proviene da Il Difforme.