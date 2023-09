Classifica Vuelta a España 2023 | 13ma tappa | Vingegaard doma il Tourmalet e avvicina Kuss | Evenepoel alla deriva

(Di venerdì 8 settembre 2023) La tredicesimadellaha letteralmenta stravolto lagenerale dell’ultimo Grande Giro della stagione ciclistica. Remcoè andato letteralmente in crisi sul Col d’Abisque, addirittura la terzultima salita di giornata: quando mancavano quattro chilometrivetta e una novantina di kmvetta, il fuoriclasse belga si è staccato dal gruppo dei migliori ed è andato, uscendo mestamente dgraduatoria e dicendo addio ai sogni di bis. L’arrivo in quota alha regalato spettacolo. Jonasha attaccato quando mancavano otto chilometri al traguardo e ha letteralmente fatto il vuoto, surclassando ...

...profondamente lagenerale. Di seguito tutte le informazioni per seguire in tempo reale una tappa che Sportface vi racconterà nel dettaglio. TREDICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA. Le pagelle della 12esima tappa - I top . Le pagelle della 12esima tappa - I flop. Sebastian Molano ha finalmente piazzato la zampata decisiva nella dodicesima frazione della. La dodicesima frazione non ha riscritto lagenerale, in cui la maglia rossa Sepp Kuss ha ...

Il danese e vincitore del Tour si scatena sulla salita francese, rifilando 30" a Kuss che mantiene la maglia rossa. Terzo Roglic a 33", affonda ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA 16.38 Ci avviciniamo rapidamente al Tourmalet. La Jumbo-Visma in testa al gruppo a tirare. Joao Almeida viaggia a 2'43" di ...