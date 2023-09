Clarissa Selassié vittima di uno spiacevole episodio | la denuncia sul web

(Di venerdì 8 settembre 2023) L’ex gieffina è statadi uno. Le hanno hackerato il profilo e usato le foto per uno scopo illegale. Ecco cosa le è successoè diventata nota al pubblico grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6. Edizione nella quale ha partecipato insieme alle sue sorelle: la vincitrice del GF Vip, Jessica, e la finalista Lulù. Nella casa tuttavia non è rimasta a lungo. Ma fuori per lei tanti progetti lavorativi. L’ultimo in ordine di tempo la vedrà, ancora con Jessica e Lulù, condurre un programma in tv. Così qualche giorno fa è stato annunciato sui social: “Eccoci qua! Finalmente possiamo annunciarvi il nostro progetto!!Siamo liete di presentarvi il nostro nuovo format “SUITE SELASSIE” che andrà in onda tutti i mercoledì a partire dal 20 settembre su ...

E, proprio nello stesso periodo, la Selassiè si trovava sempre in Inghilterra , a Londra , insieme alla sorella. Non è chiaro se si tratta di una semplice coincidenza o se, effettivamente, ...Per, tra l'altro, Andrea non è un ragazzo completamente sconosciuto in quanto è stato compagno di classe della sorella Lulù. . Matteo Diamante pronto a entrare al GF Vip Antonella ...Tra questi, per esempio, Lulù, Jessica eSelassiè, Alex Belli , Davide Silvestri, Guenda Goria e Katia Ricciarelli . Non sappiamo, però, se gli ex inquilini della casa più spiata d'Italia ...