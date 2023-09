MANILA (FILIPPINE) -: gli Stati Uniti sono fuori dalFiba . La Germania compie l'impresa, realizza il sogno di battere gli Usa (113 - 111) e vola in finale contro la Serbia. Una partita equilibrata, a ......a unritorno: come indicato da dirtfish.com , che ha riportato le parole del Presidente della FIA Mohammed ben Sulayem, la Subaru potrebbe essere vicina al rientro nel campionato...... ma con i toni di chi stesse rivelando al pubblico unscoop. In realtà Andrey Kortunov, ...la moglie segnalando che "siamo equipaggiati come i militari sovietici della seconda guerra. ...

Clamoroso al Mondiale: la Germania elimina gli Usa e vola in finale! Corriere dello Sport

Gli Stati Uniti perdono 113-111 contro la Germania e sono fuori dal Mondiale di basket. I tedeschi compiono un’impresa, fanno fuori la squadra delle stelle Nba con una prova maiuscola. Una vittoria ...MANILA (FILIPPINE) - Clamoroso: gli Stati Uniti sono fuori dal Mondiale Fiba. La Germania compie l'impresa, realizza il sogno di battere gli Usa (113-111) e vola in finale contro la Serbia. Una ...