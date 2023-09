Città intelligenti e gemelli digitali | bando di gara da 24 | 5 milioni di euro

(Di venerdì 8 settembre 2023) E’ stato pubblicato un nuovodisuie le, dal titolo ‘Sviluppo degli strumenti deilocali (LDT) per l’avanzamento della trasformazione delle comunità’ e con scadenza prevista il 2 ottobre 2023. Ilprevede sistemi e servizi di consulenza e analisi tecnica, in linea con quanto previsto nel programma di lavoro 2021-2022 dipa Digitale. Due i lotti previsti: Lotto 1, Sviluppo degli strumenti deiLocali (EU LDT) per l’avanzamento della trasformazione delle comunità; Lotto 2, Monitoraggio, valutazione e revisione della qualità dello sviluppo ...

... data management & security, intelligenza artificiale, tecnologie per la sostenibilità e per l'agroalimentare,. Il nuovo bando 'a sportello' mette a disposizione delle aziende 5 ...La risposta più diretta ai contestatori ambientalisti, che non hanno risparmiato l' IAA di Monaco , arriva proprio dalle auto in passerella nell'Exhibition Center e nelle grandi piazze della...... disabitata, inutile, vanno a caccia di isole e poi i soliti semi -spiegano che lo ... Hanno 550cinesi collegate attraverso i treni ad alta velocità ma ne sono utilizzati solamente ...