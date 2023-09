Ci risiamo | un altro insetto trovato nella mensa di Bankitalia

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 settembre 2023) Sembra che i fruitori delladinon possano davvero abbassare la guardia: dopo il coleottero negli spinaci e la cimicebieta,giornata di mercoledì 6 settembre altri due imprevisti ingredienti sono apparsi nei piatti dei dipendenti serviti allaPellegrini di via Tuscolana. Un bruco vivo e vegeto nell’insalata, che ha presto fatto scattare una ricerca di ospiti indesiderati anche negli altri piatti. La quale ha portato a sgraditi risultati: in un piatto adiacente è stata infatti trovata una farfalla in stato di crisalide. A parlarne i sindacalisti della Cisl del servizio banconote di via Nazionale. Le problematiche segnalate alla commissioneattiva in via Tuscolana, nelle ultime settimane, abbondano: capelli nel cibo, posate sporche o non ...