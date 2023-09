Ci distruggerà Il sindaco dem ora lancia l' allarme | a New York troppi immigrati

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ilparla dell'impatto deimigranti in città: "Stiamo per perdere la città che conoscevamo. Tutti ne saremo colpiti". Imbarazzo tra i progressisti vicini alla Casa Bianca

Ildemocratico di New York Eric Adams ha attaccato l'amministrazione Biden sulla questione dei migranti avvertendo che la crisi distrugger la metropoli. Secondo il primo cittadino, ogni mese ...IlEric Adams (democratico), ha avvertito che la crisi "" la Grande Mela, e ha criticato duramente Biden per aver ignorato le sue richieste di aiuto, affermando che la Casa Bianca ...Ildemocratico di New York, Eric Adams, ha attaccato l'amministrazione Biden sulla questione dei migranti avvertendo che la crisi '' la metropoli. Secondo il primo cittadino, 'ogni ...