Chi è Cian Uijtdebroeks | un altro predestinato belga cresciuto all’ombra di Evenepoel

(Di venerdì 8 settembre 2023) I paragoni nel ciclismo, soprattutto in questi ultimi anni nei quali stiamo vivendo generazioni fenomenali, si sprecano. Il nuovo Eddie Merckx doveva essere Remcoe, nonostante gli alti e bassi, il fuoriclassenon ha deluso le aspettative passando professionista giovanissimo e conquistando due Mondiali oltre a due Liegi-Bastogne-Liegi ed una Vuelta. Alle sue spalle, rimanendo in ombra (i tre anni in meno fanno la differenza, visto che mentre Remco trionfava già tra i grandi lui ancora correva nelle categorie giovanili) è, che ora si è definitivamente affermato. La Bora-hansgrohe ha battuto una gran concorrenza per assicurarsi le prestazioni del: classe 2003, ha vinto diverse corse tra gli junior per poi ...