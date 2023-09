Che numeri di Lindstrom! Il talento del Napoli ubriaca la difesa -VIDEO

(Di venerdì 8 settembre 2023) Lindstrom, esterno del, si è reso protagonista di una giocata spettacolare nel match di qualificazione a Euro 2024 tra Danimarca e San Marino. CALCIO. Il talentuoso esterno delJesper Lindstrom si è messo in evidenza con la maglia della nazionale danese nel match di qualificazione agli Europei 2024 contro San Marino. Vittoria per 4-0 della Danimarca, ma a rubare la scena è stata una giocata fenomenale di Lindstrom al 72?. In un’azione offensiva, il giocatore degli azzurri ha letteralmenteto laavversaria con una serie di dribbling e tunnel, prima di venire fermato in extremis al momento del tiro. Una prodezza balistica da vero fuoriclasse, con Lindstrom che ha fatto valere la sua grande tecnica e rapidità di gambe, mandando al bar il difensore di San Marino con ...

59% da due e 10 su 27 da tre sononon si buttano via. Giocarsi il bronzo è un traguardo da celebrare. La finale contro i "cugini" USA è in programma domenica 10 settembre alle 14.40 ora ...... 'Quando riterrò opportuno e produttivo comunicare ilo farò, ma non adesso', ha detto Vannacci annunciando di essere 'già in contatti avanzati con diverse case editrici stranierehanno ...... "quando riterrò opportuno e produttivo comunicare ilo farò, ma non adesso", ha detto Vannacci annunciando di essere "già in contatti avanzati con diverse case editrici stranierehanno ...

Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi 7 settembre, ecco i numeri vincenti Sky Tg24

Inoltre, prosegue De Palma, “Ci segnalano che, oltre alle allettanti proposte provenienti dall ... circa il 10% del proprio Pil nella sanità” Dunque, concude il numero del Nursing Up, “Inutile ...Il made in Italy nel settore alimentare e delle bevande riscuote sempre più interesse nel mondo, grazie soprattutto alla qualità dei prodotti, al modo di cucinarli e alla tendenza a mangiare sano che ...