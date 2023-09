ChatGPT | cala l’uso dell’IA per il terzo trimestre di fila Gli esperti | traffico riprenderà con rientro a scuola

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il famoso chatbot di intelligenza artificiale,, lanciato da OpenAI a novembre, ha registrato una diminuzione delle visite mensili al sito web per ilmese consecutivo, secondo quanto riportato da Similarweb, una società di analisi. Nel mese di agosto, le visite al sito web disu desktop e mobile in tutto il mondo sono diminuite del 3,2%, raggiungendo 1,43 miliardi, dopo un calo del 10% circa nei mesi precedenti. Anche il tempo medio trascorso dai visitatori sul sito è diminuito costantemente da marzo, passando da 8,7 minuti a 7 minuti ad agosto. Tuttavia, gli analisti prevedono un aumento delle visite nei prossimi mesi, soprattutto con il lancio diEnterprise, la versione dedicata alle aziende e agli utenti professionali. L'articolo .

Tale teoria può essere avvalorata dal calo di pubblico registrato nei mesi estivi dagli utenti di ChatGPT nella fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni, sia negli Stati Uniti che nel resto del ...Cattive notizie per ChatGpt, il celebre chatbot di intelligenza artificiale lanciato da OpenAI lo scorso novembre. Dopo un primo periodo idilliaco, il sito ha cominciato a registrare i primi cali di ...