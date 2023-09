Cerveteri | lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutte le scuole

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 settembre 2023)– “In vista dell’apertura dell’anno scolastico, la cui ripartenza è oramai prossima, stiamo realizzandodi manutenzioni ordinarie e straordinarie in tutti i plessi scolastici del territorio comunale.per circa 70mila euro, che stanno interessandole, da quelle più grandi a quelle più piccole, per fare in modo che al loro rientro in classe bambini e bambine possano trovare dei locali accoglienti, confortevoli e sicuri. A questi fondi, si devono aggiungere ulteriori 100mila euro e un ulteriore stanziamento di 325mila euro, che ci consentiranno dunque di realizzare interventi superiori ai 400mila euro di manutenzioni straordinarie, con i quali andremo a sistemare situazioni che da tempo richiedevano un intervento concreto e radicale”. A dichiararlo è Matteo Luchetti, ...