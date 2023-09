Cercano di smontare barre portapacchi e finiscono arrestati

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 8 settembre 2023) Sant’Anastasia, furto delle, 2 arresti dei Carabinieri intervenuti I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia hanno arrestato per furto A. M. e L. R. I due uomini Sono stati sorpresi in Via Romani, nei pressi del campo sportivo, mentre smontavano ledi un’auto in sosta. Non hanno fatto in tempo a fuggire e sono finiti in manette. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, sequestrati gli attrezzi utilizzati per lo scasso. Leggi anche: Avella: Furto aggravato denunciato un 45enne di Torre del Greco – Indagini in Corso su Possibili Complici Entrambi già noti alle forze dell’ordine sono ora in attesa di giudizio. Nota stampa Carabinieri prov. Napoli L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.