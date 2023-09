“C’è la storica cantante 72enne” Colpo di scena al GF 2023 e non è la più anziana nella Casa

(Di venerdì 8 settembre 2023) Come nelle ultime quattro edizioni alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini, la opinionista choc Cesara Buonamici e, al posto della già rimpianta Giulia Salemi, la figlia d’arte Rebecca Staffelli come portavoce social. Tutto pronto per il GF, un’altra grande news sul cast vip. Pare ci sarà anche una. Giusto qualche settimana fa, Davide Maggio attraverso il suo blog aveva annunciato la possibilità che lain questione entrasse a far parte dell’inedito e rivisitato Grande Fratello. Poi, però, quell’ipotesi era parsa sfumata. Invece, oggi, sembrerebbe tutto confermato, sarà anche lei una concorrente del GF? GF, tra i concorrenti laPer il momento sarebbero otto i nomi confermati che ...

In questa felice occasione lo è perché per la prima volta si riuniscono " nel contesto unico del Castello Estense " le 700 copertine originali dellarivista Linus, per fare della nostra città ...Al popolo orfano del Duce e del fascismo, la barista si dice certa che questo sia il sentire nazionale e questa sia la condizione, la somministratrice di scontrini con mascellone annesso ...Dopo le 23, sono in partenza dalla stazionedi Reggio Emilia i seguenti treni: Intercity notte n.755 in direzione Bologna (partenza ore 23.25, arrivo 00.06); Regionale n. 2485 in direazione ...