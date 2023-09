CdS – Calciomercato record | 7 | 36 miliardi di dollari

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 8 settembre 2023) 2023-09-08 16:15:29 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: ROMA – Un giro d’affari da 7,36di, un nuovoper la (nostra) sessione estiva di: il precedente era di 5,8e fu stabilito nel 2019. Rispetto alla passata stagione, cresce il numero di trasferimenti internazionali (10.125, +2,2%) e il volume di spesa in cartellini (+47,2%). Un trend in crescita in buona parte per la spinta dell’Arabia Saudita, secondo Paese per investimenti internazionali nella sessione di mercato appena conclusa: 875,4diall’1 settembre, anche se la Saudi Pro League ha continuato a fare affari sino al 7. Questa la fotografia scattata dal Report Fifa sui trasferimenti internazionali ...