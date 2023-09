Caso Saman Abbas | il padre ha dichiarato | “non so chi ha ucciso mia figlia”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 8 settembre 2023), ilhadurante il processo per la morte della: “non so chi hamia” Shabbar, dopo l’estradizione dal Pakistan è comparso in aula per rispondere delle accuse mossegli per l’omicidio della. Tramite il suo avvocato, Simone Servillo, l’imputato dice: “non sa da chi è stata uccisa lae vuole saperlo”. Ancora, il suo legale afferma “Sebbene sia stato dipinto come il mandante di questo vergognoso omicidio, è un uomo al quale hanno ammazzato lae vuole giustizia”. Poi aggiunge in merito al contatto con il fidanzato di: “A noi avvocati ha detto che quando ha avuto ...