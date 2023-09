Casini | “Gentiloni non può fare il sindacalista italiano”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 8 settembre 2023) Pier Ferdinando– foto di Stefano BologniniROMA – “Conosco abbastanzaper sapere che, come Commissario europeo, ha doverosamente a cuore gli interessi dell’Europa e quelli del suo paese, l’Italia. Non potrebbe essere altrimenti e non è altrimenti. Non gli si può chiedere di venir meno ai suoi obblighi comunitari peril”. E’ quanto scrive l’onorevole Pier Ferdinandosu Facebook a proposito del commissario Ue Paolo. L'articolo L'Opinionista.