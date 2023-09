Casertana | preso il possente difensore centrale Ramzi Aya

(Di venerdì 8 settembre 2023) Caserta (Alfredo Stella). Altro colpo del presidente D’Agostino e del diesse Degli Esposti. Si tratta diAya,di assoluto affidamento per la categoria. Nato a Roma, 33 anni fa, nella sua carriera calcistica, oltra a Pisa e Salernitana in B, ha vestito in C i colori di Avellino, Reggiana, Fidelis Andria, Rimini, Torres e Catania. Per lui una nuova esperienza in C, dunque, che di sicuro potrà rendergli le soddisfazioni che merita.

Commenta per primo Domani si chiude la finestra di mercato per le squadre ammesse in Serie B e C a fine agosto. Molto attiva lache hagli attaccanti Carretta (Sudtirol) e Curcio (Catanzaro), più l'esterno sinistro Anastasio (Monza, ex Pro Vercelli). Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , si aggiungono a ...Caserta . E' arrivato a Caserta nelle scorse ore e questa mattina Alessandro Fabbri haparte alla seduta di allenamento agli ordini di mister Cangelosi. Il terzino classe 1990 lo ......Confermato il passaggio dellain Serie C, con il posto vacante lasciato dai campanidal Progresso, ufficialmente ripescato in quarta serie. In attesa di sapere eventuali iscrizioni in ...

Mattia Proietti non è più un giocatore della Ternana. Dopo aver rifiutato la destinazione Brescia, facendo saltare parzialmente lo scambio con Viviani, l’ormai ex centrocampista rossoverde si ..."Il Brescia bussa: vuole Blanco. No al Perugia per Gabrielloni", titola La Provincia. Ultimo giorno di mercato per le società.