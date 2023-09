Caro voli | Urso | giovedì tavolo collettivo di controllo

Sul"ci siamo confrontati con tutte le compagnie anche ovviamente con Ryanair e avremo un tavolo collettivo il prossimo giovedì". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo ...Il ministro Urso: tavolo collettivo la prossima settimana Le compagnie aeree low cost dicono no alle misure adottate dal Governo per arginare il. Nel mirino, il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri il 7 agosto, battezzato " decreto Omnibus " o anche " decreto Asset". Il decreto prevede lo stop agli algoritmi che alzano ...AGI/Vista - "Dall'inizio del Governo Meloni abbiamo tenuto il confronto con tutti gli attori. Lo stesso metodo è in corso per il. Soprattutto del peso evidenziato dalle autorità di controllo su alcune tratte dove non ci sono alternative di mercato, come nel caso delle isole. Dobbiamo garantire il diritto ...

