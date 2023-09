Caro Porro | sulla capretta uccisa hai preso una cantonata

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 8 settembre 2023)Nicola, in genere dici cose sensate e – anche quando non sono d’accordo con te – riconosco che hai un modo così simpatico di argomentare, da rendere simpatiche persino le cazzate. Tuttavia, sei umano – forse – persino tu: l’altra mattina, esprimendo sottoforma ammiccante di domande dalla risposta scontata, hai fatto una serie di sparate ai confini della realtà che – prese sul serio – sono risultate obiettivamente offensive dell’intelligenza di chi ti ascolta. A partire dalla tua, che è grande e quasi sempre ottimamente utilizzata. “Poveri quei ragazzini che hanno recentemente ucciso unaa calci – questo il senso riassunto del tuo incredibile pensiero – i quali hanno la vita rovinata, per aver compiuto un gesto non bello – grazie– ma suvvia, neppure tanto grave. su, non scherziamo – hai infierito in sintesi – una ...