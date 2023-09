Caro-carburanti | benzina in aumento | sfondato tetto 2 | 1 euro

In attesa di capire che forma prenderà l'intervento del governo atteso sul fronte del, alla pompa di benzina gli automobilisti registrano ancora rincari. Secondo le elaborazioni di Quotidiano energia sui dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit ...Antitrust, sanzioni per oltre 4 milioni a distributori dia Livigno L`Autorità avrebbe ...- materiali autocertificato Per accelerare sui rimborsi alle imprese di costruzioni per il...Così Elly Schlein a Zapping su Radio Rai 1 parlando della difesa del potere di acquisto come prossima battaglia del Pd e lanciando una proposta: 'Siccome ildeiha prodotto un ...

Caro carburanti: volano i prezzi, ipotesi taglio delle accise - Quattroruote.it Quattroruote

In attesa di capire che forma prenderà l’intervento del governo atteso sul fronte del caro-carburanti, alla pompa di benzina gli automobilisti registrano ancora rincari. Secondo le elaborazioni di Quo ...Il rientro dalle vacanze non ha cambiato la situazione alle pompe: ogni pieno sta diventando una mazzata, ecco di chi sono le responsabilità ...