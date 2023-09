Caro bollette e prezzi benzina | governo studia misure per fasce deboli

(Di venerdì 8 settembre 2023) Sull’aumento dellecome deidi carburanti e“avremo un confronto con il ministro Giorgetti e gli altri ministri competenti per capire e scegliere come intervenire, in modo tale che soprattutto i ceti meno abbienti ricevano il sostegno del sistema pubblico e quindi del”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso a margine dell’incontro con le associazioni dell’industria del largo consumo sul patto anti-inflazione. “Sono molto soddisfatto. Il sistema Italia unito parteciperà a questo trimestre anti-inflazione per contenere idi beni a più largo consumo, non soltanto alimentari, dal 1° ottobre al 31 dicembre. Credo che questo sia un successo del sistema Italia”, ha poi spiegato il ministro dopo il tavolo di confronto al Mimit con le ...

Il ministro delle Imprese e Made in Italy Urso: "Confronto con ministri per interventi a favore di ceti meno abbienti. In patto anti inflazione anche commercianti ed esercenti, sarà carrello della ...ARERA ha comunicato che, per i consumi del mese di agosto, le bollette del gas subiranno un aumento del 2,3% per i clienti in Tutela.