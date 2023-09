Carlotta Mantovan concorrente a Ballando con le Stelle 2023

(Di venerdì 8 settembre 2023)Il cast dicon lesi arricchisce di un’altra. Per la diciottesima edizione del talent show di Rai1, in partenza nel mese di ottobre, Milly Carlucci ha arruolato anche la giornalista e conduttrice. Nata a Venezia il 26 dicembre 1982,è conosciuta in primis per la relazione avuta con l’indimenticato Fabrizio Frizzi, che ha incontrato per la prima volta nel corso della 62esima edizione di Miss Italia, nel 2001, dove è statae si è piazzata al secondo posto dietro a Daniela Ferolla.ed è stata al fianco del conduttore, che ha sposato nel 2014, fino alla morte, avvenuta nel 2018. Insieme, hanno avuto ...

