Carlo III | per il re primo anno di trono e il 62% dei consensi

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 settembre 2023) A undalla morte di Elisabetta, anche l'immagine della regina consorte Camilla è ormai molto più consolidata L’8 settembre 2022, con la morte della regina Elisabetta II, il Regno Unito ha avviato una transizione senza precedenti in settant’anni. Suo figlio,III, è salito ala 72 anni fra molte critiche. A undi distanza dall’incoronazione nel Regno Unito, secondo un sondaggio di YouGov il 62 per cento dei cittadini sostiene la monarchia, senza grossi cambiamenti rispetto ai tempi della defunta regina. Il 58% ritiene che la monarchia sia una buona istituzione per il Paese e il 53% pensa che la Casa Reale meriti tutto il denaro che riceve e cheIII accumuli una delle più grandi fortune private del Paese: circa 1,8 miliardi di sterline (circa 2,1 miliardi di euro), secondo un ...